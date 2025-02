Imagini ireale difuzate de Trump. În slip, cu dansatoare dezbrăcate, statui de aur și ploi de dolari în Gaza Trump | VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a difuzat miercuri pe contul său oficial de Instagram şi pe reţeaua sa Truth Social un videoclip halucinant, creat de inteligenţa artificială (AI), cu o Fâşie Gaza ”golită de populaţie”, în care apare o statuie de aur a miliardarului, un Elon Musk care mănâncă delicatese locale, dansatoare din buric cu barbă, ”riviera” Orientului Mijlociu pe care şi-o doreşte, cu zgârie-nori, plaje şi nisip fin.

“Trump Gaza is finally here.”

Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.

This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j