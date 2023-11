Haos la Dublin: ”Violențe pe care nu le-am mai văzut de zeci de ani”. ”O rușine pentru Irlanda” VIDEO

Premierul irlandez Leo Vadarkar a declarat vineri că ceea ce s-a întâmplat este o ruşine pentru ţara sa şi a promis înăsprirea legislaţiei pentru a combate incitarea la ură, relatează AFP, Reuters şi BBC.

"Ceea ce am văzut aseară a fost o explozie extraordinară de violenţă (...) cu scene pe care nu le-am mai văzut de zeci de ani", a declarat vineri comisarul Drew Harris, şeful poliţiei irlandeze (Gardaí), în cadrul unui briefing de presă, anunţând că poliţia a arestat 34 de persoane, dar avertizând că ar putea urma şi altele.

"Nu am fi putut anticipa" aceste violenţe, s-a apărat comisarul, care a indicat un "element de radicalizare" în rândul autorilor tulburărilor, acuzând reţelele sociale. "Grupurile de extremă dreapta au exacerbat situaţia", a spus Drew Harris.

Violence engulfed Dublin on Thursday evening after three children and a woman were stabbed near a school, with police cars set on fire and shops looted

The rioters "brought shame on Ireland... their families and themselves," says Irish PM Leo Varadkar https://t.co/WBoRcczpqR pic.twitter.com/mbPpvqwnEp