„Incidentul mi-a frânt inima.” O tânără gimnastă de culoare a fost ignorată în timpul unei premieri în Irlanda

Într-un videoclip postat pe reţelele de socializare săptămâna trecută şi filmat în timpul unei competiţii desfăţurate în Dublin, în anul 2022, un oficial al Federaţiei irlandeze de gimnastică ignoră o fetiţă de culoare, aliniată alături de alte mici gimnaste care primesc, toate, medalii, scrie news.ro.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

Federaţia Irlandeză de Gimnastică şi-a cerut scuze luni pentru presupusul comportament rasist al oficialului respectiv: „Am dori să ne cerem scuze fără rezerve gimnastei şi familiei sale pentru durerea cauzată de acest incident”, a scris Gymnastic Ireland într-o declaraţie postată pe site-ul său oficial. „Ceea ce s-a întâmplat în acea zi nu ar fi trebuit să se întâmple şi pentru asta suntem profund dezolaţi”, mai scrie în comunicat.

Clipul a avut peste 200.000 de vizionări pe reţelele de socializare, stârnind reacţii puternice, precum cea a vedetei americane Simone Biles, care a spus că i-a trimis un videoclip de susţinere tinerei sportive. „Când acest videoclip a început să circule, părinţii ei m-au contactat, iar incidentul mi-a frânt inima aşa că i-am trimis un mic videoclip”, a scris cvadrupla campioană olimpică pe Twitter.

???? when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video ????

there is no room for racism in any sport or at all !!!!