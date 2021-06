Haos în două cartiere din Londra, după un fenomen straniu. Mai multe case au fost avariate. VIDEO

Înregistrări video surprind haosul creat de rafale de vânt puternic care a împrăştiat ţigle pe Hulse Avenue, la aproximativ 800 de metri de staţia de metrou Barking.

Lots of footage of a “tornado” in Barking, East London, tonight - looks like it’s caused a bit of damage. https://t.co/rsskUPCtsC

Alte înregistrări video surprind inundaţii bruşte în cartier, pe ale cărui străzi s-au format torenţi de apă, notează News.ro.

UPDATE - New video after severe weather in East London and Essex this evening. Flash flooding in Dagenham and reports of a tornado in Barking https://t.co/TVItsXXuut