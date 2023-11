Hamas amenință că va repeta atacul din 7 octombrie până când Israelul „va fi anihilat”

„Israelul este o ţară care nu are ce căuta pe pământul nostru”, a spus Hamad în interviul acordat la 24 octombrie postului de televiziune LBC. „Trebuie să o eliminăm, deoarece constituie o catastrofă de securitate, militară şi politică pentru naţiunea arabă şi islamică. Nu ne este ruşine să spunem acest lucru”, a declarat liderul Hamas, relatează The Times of Israel, conform News.ro.

Un fragment din interviu a fost distribuit, miercuri, pe X de ministrul britanic de externe, James Cleverly.

În interviu, Hamad mai spune că Israelul trebuie să fie şters de pe toate „pământurile palestiniene”, adică trebuie anihilat complet, susţinând că existenţa sa este „ilogică”.

„Trebuie să dăm o lecţie Israelului şi o vom face de două şi de trei ori. Potopul al-Aqsa (numele pe care Hamas l-a dat atacului său din 7 octombrie) a fost doar prima” lecţie, continuă Hamad. „Va trebui să plătim un preţ? Da, şi suntem pregătiţi să îl plătim. Suntem numiţi o naţiune de martiri şi suntem mândri să sacrificăm martiri”, a adăugat liderul palestinian.

Oficialul Hamas susţine, de asemenea, că Hamas nu a intenţionat să facă rău civililor, dar au existat „complicaţii” pe teren. Asta, deşi în ultimele trei săptămâni au apărut dovezi copleşitoare privind atacurile deliberate împotriva civililor israelieni ca parte a instrucţiunilor date de comandanţii Hamas.

„Noi suntem victimele ocupaţiei. Punct. Prin urmare, nimeni nu ar trebui să ne învinovăţească pentru lucrurile pe care le facem. Pe 7 octombrie, pe 10 octombrie, pe 1 milion de octombrie, tot ceea ce facem este justificat”, conchide Hamad.

How can there be peace when Hamas are committed to the eradication of Israel?

This is an official from Hamas committing to repeat the atrocities from 07/10 again and again.

