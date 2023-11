Marturia unui terorist Hamas: „Ne-au ordonat să îi ucidem pe toți. Dacă tata ar ști că sunt Hamas m-ar împușca”

Statul evreu a publicat imagini cu un terorist Hamas care și-a descris atacul din sudul Israelului în timpul masacrului din 7 octombrie.

"Misiunea a fost pur și simplu să ucidem. Nu trebuia să răpim. Doar să ucidem. Ni s-a spus să ucidem fiecare persoană pe care o vedem și să ne întoarcem", a declarat Omar Abu Rusha, agent al Hamas.

Anchetatorul l-a întrebat dacă i s-a spus să facă vreo distincție între bărbați, femei și copii în timpul atacului. El a spus că nu i s-a spus.

Abu Rusha a fost apoi întrebat care a fost scopul atacului și de ce a fost instruit să ucidă fără discriminare.

"Ne-au spus că toți coloniștii erau soldați... Ucideți pe fiecare dintre ei pe care îi vedeți", a dăugat el.

Abu Rusha s-a aflat printre teroriștii care au jefuit kibbutzul Kfar Aza.

"Am ajuns la Kfar Aza. Eram în interiorul unui jeep. Ghidul nostru a deschis gardul de la granița din Kfar Aza folosind un dispozitiv exploziv", și-a amintit teroristul

El și echipa sa au intrat în mai multe case, dându-le foc dacă erau goale. După ce a dat foc primei case, "cineva a ieșit spre grădina din spate cu un furtun de apă. Membrii echipei noastre l-au văzut, l-au împușcat și l-au ucis. Acesta a fost primul lucru care s-a întâmplat".

