Încă o explozie masivă la tabăra de refugiaţi Jabalia din Gaza. Hamas anunță că „multe persoane au murit”. VIDEO

O înregistrare video de la locul exploziei de miercuri arată pagube masive în jurul unui crater adânc în cartierul Falluja din Jabalia. Oamenii sunt văzuţi săpând printre dărâmături în căutarea victimelor, notează CNN.

At first glance, you might think this is footage from yesterday's massacre. But this is a new massacre committed by the Israeli occupation in Fallujah - Jabalia. November 2023.

These horrors continue.#CeasefireForGaza

