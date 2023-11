Hamas i-a trădat pe civilii din Gaza. Cum și-a luat gruparea teroristă mâna de pe oamenii din Fâșie

Moussa Abu Marzouk, un membru proeminent al biroului politic al Hamas, a declarat că gruparea teroristă care conduce Gaza nu este responsabilă pentru protejarea civililor din Fâșie și a afirmat că vasta rețea de tuneluri de sub enclavă este destinată doar protecției teroriștilor Hamas.

În timpul unui interviu acordat canalului în limba arabă al Russia Today, Marzouk a fost întrebat de ce Hamas a săpat 500 de kilometri de tuneluri în teritoriul pe care îl conduce din 2007, dar nu a construit niciodată adăposturi pentru ca civilii să se ascundă în timpul bombardamentelor.

"Am construit tunelurile pentru că nu avem altă modalitate de a ne proteja pentru a nu fi uciși în timpul loviturilor aeriene. Luptăm din interiorul tunelurilor", a declarat oficialul din Qatar, potrivit unui segment din interviu tradus și distribuit de Middle East Media Research Institute (MEMRI), citată de Times of Israel.

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: The Tunnels in Gaza Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians; Protecting Gaza Civilians Is the Responsibility of the U.N. and Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/LlIVcQX6dt