Peste 900 de persoane au căzut victime acestei operațiuni, denumite de FBI „FaceStealer”, în ultimele 18 luni, potrivit Biroului Federal de Investigații, relatează news.ro, care citează BBC.

„Regimul nord-coreean se bazează pe veniturile obținute din furturi de criptomonede la scară largă pentru a-și finanța programul ilegal de înarmare, după ce a furat miliarde de dolari în ultimii ani”, a declarat Brett Leatherman, directorul diviziei de securitate cibernetică a FBI.

Un nou atac, după furtul record de la Binance

Dezvăluirile vin la o săptămână după ce Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a anunțat că hackerii au folosit interviuri de angajare false pentru a fura suma record de 6,3 miliarde de dolari de la companie.

Autoritățile americane de aplicare a legii au atribuit atacul informatic asupra Binance, considerat cel mai mare furt de criptomonede de până acum, unor hackeri care au legături cu Coreea de Nord. Phenianul a negat acuzațiile.

Autoritățile afirmă că FaceStealer, cea mai recentă operațiune de acest tip, îi vizează „în mod agresiv” pe cei care lucrează în sectoarele criptomonedelor și Web3, în special pe cei implicați în dezvoltarea și întreținerea programelor informatice cu sursă deschisă.

Cum funcționează înșelătoria prin apeluri video false

Potrivit FBI și Departamentului american al Justiției, hackerii care folosesc FaceStealer recurg la conturi false sau compromise de pe rețelele sociale pentru a invita potențialele victime să participe la apeluri video găzduite pe versiuni contrafăcute ale platformelor Zoom, Microsoft Teams și Google Meet.

Ulterior, hackerii redau înregistrări video realizate anterior cu alte victime, pe care persoana vizată le cunoaște, pentru a simula o conversație autentică. Singura problemă aparentă este că sunetul nu funcționează corespunzător.

Pe ecranul victimei apare apoi un mesaj prin care i se cere să „remedieze” problema audio accesând un link. Această presupusă soluție duce, în cele din urmă, la descărcarea unui program malware pe dispozitivul victimei, permițându-le hackerilor să obțină acces la listele de contacte și la aplicațiile acesteia și să își extindă astfel numărul potențialelor ținte.

Potrivit autorităților americane, hackerii înregistrează în secret aceste apeluri și folosesc ulterior imaginile pentru a înșela alte victime.

FBI avertizează asupra riscurilor

FBI a descris FaceStealer drept „o metodă de inginerie socială extrem de eficientă, capabilă să înșele chiar și cei mai experimentați utilizatori de computere, inclusiv pe cei foarte atenți la securitatea informatică”.

„Aceasta exploatează încrederea noastră în platformele de videoconferință utilizate pe scară largă și în relațiile personale pe care le prețuim”, a declarat joi, într-un comunicat, Patrick Grandy, director adjunct responsabil de biroul FBI din Los Angeles.

„Dacă nu vă puteți imagina un scenariu în care ați putea cădea victimă unei astfel de înșelătorii, înseamnă că nu aveți suficientă imaginație”, a adăugat el.