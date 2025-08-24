Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

Stiri externe
24-08-2025 | 12:10
Kursk militar
Getty Images

Atacurile ucrainene asupra centralei nucleare din Kursk constituie o ameninţare la adresa securităţii nucleare, a declarat, duminică, guvernatorul regional interimar, Alexander Kinstein, informează Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Acestea constituie o ameninţare la adresa securităţii nucleare şi o încălcare a tuturor convenţiilor internaţionale”, a scris el pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Un atac cu drone, duminică, asupra centralei nucleare din Kursk a avariat un transformator auxiliar şi a dus la o reducere cu 50% a capacităţii de funcţionare a unităţii trei a centralei, a indicat serviciul de presă al centralei.

Apa mării s-a răcit brusc cu 10 grade Celsius. Turiștii au intrat cu precauție în apă: „Un pic cu picioarele”

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, atac, Kursk,

Dată publicare: 24-08-2025 11:27

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Rusia susține că a doborât 155 de drone ucrainene în Kursk şi Lipeţk. O persoană a murit în urma unui atac
Stiri externe
Rusia susține că a doborât 155 de drone ucrainene în Kursk şi Lipeţk. O persoană a murit în urma unui atac

Autorităţile ruse anunţă vineri că au doborât 155 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri şi că un atac cu dronă s-a soldat cu un mort în regiunea rusă Lipeţk, relatează AFP.

Ucraina acuză Rusia că încearcă să implice încă o țară în război. I-ar fi convins să trimită zeci de militari
Stiri externe
Ucraina acuză Rusia că încearcă să implice încă o țară în război. I-ar fi convins să trimită zeci de militari

Rusia încearcă să implice Laosul în războiul din Ucraina, sub pretextul unor misiuni de deminare în regiunea Kursk, afirmă serviciile secrete ucrainene.

Rusia anunță că ucrainenii l-au eliminat pe „Vikingul”, unul dintre ofițerii-cheie ai Kremlinului, în Kursk
Stiri externe
Rusia anunță că ucrainenii l-au eliminat pe „Vikingul”, unul dintre ofițerii-cheie ai Kremlinului, în Kursk

Mihail Gudkov, decorat în februarie de Putin, a fost ucis miercuri în timpul unei misiuni de luptă în regiunea de frontieră Kursk, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Coreea de Nord va trimite genişti pentru a participa la deminare în Kursk şi va contribui la reconstrucţia infrastructurii
Stiri externe
Coreea de Nord va trimite genişti pentru a participa la deminare în Kursk şi va contribui la reconstrucţia infrastructurii

Kim Jong Un a aprobat trimiterea a 1.000 de genişti nord-coreeni pentru deminarea regiunii ruse Kursk, a anunţat marţi Serghei Şoigu.

Volodimir Zelenski: Cele mai aprinse şi mai intense lupte continuă în direcţia Pokrovsk, în zonele operaţiunii Kursk
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Cele mai aprinse şi mai intense lupte continuă în direcţia Pokrovsk, în zonele operaţiunii Kursk

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că cele mai aprinse şi mai intense lupte continuă în direcţia Pokrovsk, în zonele operaţiunii Kursk şi de-a lungul frontierei în regiunea Sumî.

Recomandări
De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit
Stiri externe
De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a ascuns niciodată faptul că şi-ar dori foarte mult să câştige Premiul Nobel pentru Pace, iar eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina i-au relansat campania pentru râvnitul premiu, relatează Sky News.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12