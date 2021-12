Gigantul Amazon, extrem de criticat după tornadele care au măturat opt state americane. Acuzații fără precedent

Zeci de americani sunt dați dispăruți după tornadele care au măturat 8opt state americane, în urmă cu patru zile.

Este "o traumă de nedescris", afirmă guvernatorul statului Kentucky, cel mai afectat de dezastru. Gigantul Amazon, este criticat pentru ca ar fi pus productivitatea, mai presus de viețile angajaților.

Muncitorii n-au fost trimiși acasă, deși au existat avertizări, despre o tornadă iminentă. Cel putin 6 angajați au murit, după prăbușirea unei aripi, a depozitului Amazon din Illinois.

Breeana Glisson, supraviețuitor: „Când am deschis ochii şi am privit împrejur, habar n-aveam unde sunt. M-am ridicat în picioare şi am strigat după ajutor”.

Breena, din Dawson Springs, Kentucky, îşi strângea copii în braţe, ghemuiţi în mijlocul patului din dormitor, când o tornadă le-a spulberat casa.

Mayfield, un orăşel cu 10.00 de locuitori, este epicentrul catastrofei. Dar tornada care a devastat oraşul şi-a dezlănţuit forţa teribilă pe un traseu de ... sute de kilometri.

Michael Dossett, director pentru gestionarea situațiilor de urgență din Kentucky: "Cel mai lung traseu cred că a avut peste 360 de kilometri. Ar fi unul dintre cele mai lungi trasee urmate de tornade în istoria Americii, dacă nu cel mai lung”.

Guvernatorul statului Kentucky şi soţia lui au fost copleşiţi de emoţie când au vorbit despre pierderi de vieţi omeneşti şi distrugerile de neînchipuit. Au anunţat şi un fond pentru ajutoare şi reconstrucţie.

O femeie rememorează ultimele momente când a vorbit cu fiul ei, unul dintre cei şase oameni, cel puţin, care au pierit când o tornadă s-a năpustit peste depozitul companiei Amazon, din Illinois, unde lucrau. Gigantul comerţului online trebuie să dea acum explicații în privinţa măsurilor pentru siguranţa angajaţilor.

Justice Virden, fiica unei victime de la depozitul Amazon: „Ne-a zis ca nu pot pleca, nu sunt lasati de superiori. Tata a vrut sa plece pe la 20:20. Tornada a lovit abia dupa 20 de minute, ar fi avut timp sa ajunga acasa. Dar nimeni nu s-ar fi asteptat ca zidurile de beton sa cada peste oameni”.

Un bărbat din Indiana a căutat printre resturile de tot felul aduse de tornade la ferma sa. A găsit şi fotografii, inclusiv una alb-negru, datată din 1942. Era lipită de geamul maşinii şi reprezenta o mamă şi fiul ei. Cu ajutorul reţelelor de socializare a aflat ca poza e amintirea nepreţuită a cuiva care locuia la mai bine de 220 de kilometri depărtare. Respectivul a supravieţuit urgiei şi va primi înapoi fotografia.