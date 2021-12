Un depozit Amazon din Illinois s-a prăbușit în urma unei furtuni puternice. Mai multe persoane au rămas blocate în interior

În Arkansas, tornada a lovit căminul de bătrâni Monette Manor aproximativ la ora locală 20.15. O persoană a murit şi alte 20 au rămas blocate în interiorul clădirii care s-a prăbuşit. În două ore, toţi cei care erau blocaţi în interior au fost evacuaţi. Unii dintre ei se refugiaseră în subsol.

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD