Gestul făcut de Regina Margrethe a Danemarcei înainte de a abdica. VIDEO

Regina s-a plimbat în fastuoasa trăsură regală poleită cu aur, pentru ultima dată în calitate de monarh, înainte de a lăsa tronul fiului său, prinţul moştenitor Frederik, săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Regina a călătorit cu trăsura de la reşedinţa sa din Palatul Amalienborg, situat în apropiere de malul mării, până la Parlament, pentru o recepţie tradiţională de Anul Nou. Trăsura a fost construită în 1840 pentru regele Christian al VIII-lea de către constructorul Henry Fife şi este acoperită cu foiţă de aur de 24 de carate.

Regina, în vârstă de 83 de ani, încoronată în 1972, a anunţat în direct la televiziune, în timpul discursului său tradiţional de Anul Nou, că intenţionează să abdice, luându-i prin surprindere pe mulţi dintre cei 5,9 milioane de locuitori ai acestei ţări.

"Am fost şocată când am văzut că regina abdică. Am fost şi un pic tristă, pentru că este regină de 52 de ani şi credeam că va fi în continuare", a declarat Laura Zinkel, o studentă de 21 de ani, care a venit la palatul regal împreună cu mama sa pentru a o vedea pe regină. "Familia regală daneză este foarte accesibilă poporului danez, deoarece participă la lucruri destul de normale, ceea ce este extraordinar", a adăugat ea.

Regina s-a bucurat de-a lungul vieţii sale de un sprijin larg din partea publicului, care a descris-o ca fiind o personalitate plină de tact şi totodată creativă. "A fost o figură stabilă şi o mamă generoasă şi bună pentru noi toţi (danezii)", a declarat Bente Lundbak Pihl, în vârstă de 57 de ani, în timp ce privea trăsura împreună cu fiica sa.

Regina Danemarcei a proiectat adesea costume şi a făcut scenografie pentru piese de teatru şi balet care interpretează basmele celebrului autor danez Hans Christian Andersen.

Ea a devenit moştenitoarea tatălui său în 1953, la 13 ani, după ce un amendament constituţional a permis femeilor să moştenească tronul.

Margrethe a II-a va abdica la 14 ianuarie şi va fi urmată pe tron de fiul ei cel mare, care va deveni Regele Frederik al X-lea.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 04-01-2024 15:56