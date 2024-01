Detalii neștiute despre legătura dintre Daisy și Lilibet. „Regina scrumierelor” a domnit în umbra reginei Elisabeta a II-a

Cunoscută pentru înclinațiile sale artistice și pentru alegerile sale vestimentare, regina Margareta a II-a a Danemarcei, în vârstă de 82 de ani, a devenit, după moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, singura regină regentă din lume, cel mai longeviv șef de stat din Europa și cel mai longeviv monarh care a domnit cel mai mult pe scena internațională, cu excepția sultanului Bruneiului.

Ea a participat la funeraliile grandioase ale reginei Elisabeta a II-a alături de fiul ei, prințul moștenitor Frederik. Ea a fost chiar surprinsă vărsând o lacrimă la Westminster Abbey, acolo unde a fost depus sicriul monarhului britanic.

Margreta este verișoară de gradul al treilea cu regina Elisabeta a II-a. Cele două sunt strănepoatele reginei Victoria, iar prietenia lor se întinde pe parcursul a zeci de ani.

Ambele împărtășeau pasiunea pentru câini, dar și pentru ținutele vestimentare viu colorate. Cele două chiar se alintau reciproc – își spuneau „Daisy” și „Lilibet”.

La aflarea veștii decesului reginei britanice, Margareta a devenit primul monarh străin care i-a adus un omagiu Majestății Sale, scriindu-i o scrisoare emoționantă regelui Carol al III-lea în care își exprima condoleanțele.

„Îți trimit ție și Camilei cele mai calde gânduri și rugăciuni. A fost o figură impunătoare printre monarhii europeni și o mare inspirație pentru noi toți. Ne va lipsi teribil. Cei 70 de ani de domnie și de serviciu pentru poporul Regatului Unit, al regatelor și al Commonwealth-ului reprezintă o realizare remarcabilă și fără precedent. Ne vom aminti mereu de contribuțiile ei importante la dezvoltarea și prosperitatea acestora", a spus ea.

????????????????: During a State Visit to Denmark, The Queen joins Queen Margrethe, The Duke of Edinburgh and Prince Henrik on the balcony of the Amalienborg Palace in Copenhagen.



2022 is also a special year for Queen Margrethe, who is celebrating her Golden Jubilee.

#70for70 pic.twitter.com/N85rdfFSex