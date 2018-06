Gestul făcut de prințul George care a stârnit un val de revoltă în mediul online. FOTO

Micul prinț a fost fotografiat în timp ce îndrepta arma spre o țintă, apoi jucându-se cu un cuțit și cu cătușele. Opinia publică este îngrijorată că aceste imagini vor transmite un mesaj greșit tinerelor generații, potrivit The Independent.

Însă, George este un înfocat admirator al polițiștilor, ba chiar prințul William a fost cel care a dezvăluit că fiul său și-a dorit, de Crăciun, o mașinuță de poliție de jucărie.

This isn’t okay anymore... My American side here, biased maybe b/c of everyday #gunviolence in USA,but my British side agrees. No child in this day and age should look at any gun as a fun toy. This looks far too real. .(And I LOVE Prince George, don’t get me wrong!) @teamtrace pic.twitter.com/UEqtFi5WTH