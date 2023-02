Gestul controversat făcut de Viktor Orban la momentul fotografiei de grup cu liderii europeni. Reacția lui Klaus Iohannis

Toți liderii statelor membre ale Uniunii Europene au participat la o fotografie de grup pentru a-și încheia vizita la Bruxelles.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost întâmpinat cu aplauze de toți liderii Uniunii Europene, cu excepția unora.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a refuzat să-l aplaude pe Zelenski, făcând notă discordantă cu toți ceilalți prezenți la fotografia de grup.

În timp ce vine Volodimir Zelenski spre grupul de lideri, Viktor Orban este surprins preocupat, ducându-și mâna la nas și uitându-se în podea.

Nici președintele României, Klaus Iohannis, nu a fost surprins aplaudând în momentul în care a apărut Volodimir Zelenski, ținându-și mâinile încrucișate.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd