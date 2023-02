”Bine aţi venit acasă, bine aţi venit în UE”, îl primeşte Michel pe Zelenski la summitul UE de la Bruxelles

”Bine aţi venit acasă, bine aţi venit în UE”, îi transmite joi, într-un mesaj postat pe Twitter, preşedintele Consiliului European Charles Michel preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit la Bruxelles pentru a participa la un summit al Uniunii Europene.

Republica Moldova, dar şi Ucraina sunt state candidate la aderare la Uniunea Europeană. Kievul vrea să adere cât mai rapid.

Cei 27, care susţin Ucraina în războiul împotriva Rusiei, apreciază că Ucraina va adera la Uniune la un moment dat.

Însă procesul aderării, deosbit de complicat într-o ţară aflată în răboi, urmează să dureze ani de zile.

