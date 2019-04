Gest emoționant făcut de mama româncei ucise în Cipru. Cum a reacționat poliția

Pro TV

O prietenă a Liviei Florentina Bunea, posibilă victimă a criminalului în serie din Cipru, a dezvăluit că poliția cipriotă i-a asigurat pe cei apropiați că românca a plecat din țară, atunci când i-a fost raportată dispariția, în 2016.

Femeia a declarat, pentru postul local de televiziune CyBC, că era bună prietenă cu Livia și că se număra printre cei care o ajutau pe româncă să aibă grijă de fiica ei, Elena Natalia, care se confrunta cu grave probleme de sănătate.

“Am spus poliției că fetița avea probleme serioase de sănătate și că Livia nu ar fi împachetat totul și ar fi plecat din țară, fără să spună nimic”, a declarat prietena româncei de 35 de ani, scrie Cyprus Daily.

Cu toate acestea, poliția i-a dat asigurări că știe ce face și că are informații că Livia Bunea a plecat din nordul țării. Prietena româncei a adăugat că nici măcar nu a fost audiată de poliție în legătură cu dispariția tinerei mame și a fiicei acesteia.

Mama româncei a căutat-o neîncetat

Pe de altă parte, femeia a declarat, pentru sursa citată, că mama româncei nu a încetat să o caute. Ea ar fi sunat zilnic în Cipru pentru a încerca să afle informații despre soarta fiicei sale.

"Cred că dacă Livia ar fi plecat din țară, mama ei, cu care avea o relație apropiată, ar fi știu cu siguranță", a spus martora pentru CyBC.

În 2016, prietena Liviei ar fi adus cazul dispariției acesteia în atenția jurnaliștilor Gogo Alexandrinou și Yiota Papadopoulou, însă și acestora li s-a adus la cunoștință faptul că Livia a părăsit țara.

“Mă simt vinovată că am crezut ce mi s-a spus și pentru că nu am făcut mai mult. Pentru că, în interiorul meu, am știut că nu ar fi plecat fără să ne spună. Cred că autoritățile nu ne-au luat în serios“, a concluzionat femeia.

Ucigașul și-a mărturisit crimele

Într-o scrisoare de 10 pagini, Nikos Metaxas a mărturisit că a ucis șapte persoane, cinci femei și 2 fetițe, una de 6, celalaltă de 8 ani.

Până acum, autoritățile au descoperit cadavrele a patru femei.

Luni a fost efectuată autopsia cadavrului găsit în valiza scoasă, duminică, din lacul toxic din Kokkinopezoulas. Potrivit autopsiei, este vorba despre cadavrul unei femei, care se afla în avansată stare de descompunere. În valiză a fost găsit și un bloc de beton.

Autoritățile nu oferă informații despre identitatea femeii găsite în valiză.

Presa locală scrie că ar putea fi vorba despre Marikar Valdez Arquilla, de 31 de ani, sau de românca Livia Florentina Bunea, de 36 de ani.

Echipele de investigații încearcă să scoată din acest lac toxic alte două valize, însă operațiunea este caracterizată ca fiind "periculoasă și dificilă" de către autorități, scrie presa locală.

Cercetări sunt efectuate și în lacul Memi, din Xyliatos, unde este căutat cadavrul unei fetițe de șase ani, Sierra Graze Seucalliuc, fiica lui Mary Rose Tiburcio, 39 de ani, al cărei cadavru a fost primul scos dintr-o mină abandonată.

