Totodată, înjumătățirea cotei anuale pentru angajarea lucrătorilor din Balcanii de Vest, precum și înăsprirea condițiilor de promovare a examenelor de limba germană, se află printre măsurile propuse, relatează Blic.

Despre aceste schimbări a vorbit jurnalistul Deutsche Welle Mehmed Smajić, pentru N1, subliniind că Germania se confruntă, în același timp, cu un deficit de aproximativ 148.000 de lucrători calificați pentru realizarea marilor proiecte de infrastructură.

Ziua de lucru de 12 ore, fără garanția unui salariu mai mare

Guvernul german analizează modificarea Legii privind timpul de lucru, astfel încât angajații să poată lucra, în anumite situații, până la 12 ore pe zi.

Potrivit regulilor actuale, programul de lucru este, în general, limitat la opt ore pe zi, cu posibilitatea prelungirii la zece ore, cu condiția ca orele suplimentare să fie compensate ulterior prin reducerea timpului de lucru.

Modelul propus presupune calcularea timpului de lucru la nivel săptămânal. Astfel, angajații ar putea lucra mai mult în anumite zile, iar în altele mai puțin sau ar putea beneficia de mai multe zile libere.

Angajatorii susțin o flexibilitate mai mare, în timp ce sindicatele avertizează asupra posibilelor consecințe asupra sănătății angajaților și vieții de familie. Cu toate acestea, turele mai lungi nu ar însemna automat și salarii mai mari.

Germania plănuiește să înjumătățească numărul lucrătorilor din Balcanii de Vest

În același timp, guvernul german intenționează ca, începând din ianuarie 2027, să reducă de la 50.000 la 25.000 cota anuală pentru venirea lucrătorilor din Balcanii de Vest.

Măsura i-ar viza și pe cetățenii Serbiei, care pot obține o viză de muncă prin procedura simplificată prevăzută de așa-numita Regulă pentru Balcanii de Vest.

Potrivit datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania, în septembrie, în această țară erau angajate aproximativ 546.000 de persoane din Balcanii de Vest, dintre care 53% lucrau în ocupații care necesită cel puțin calificarea unui lucrător specializat.

Agenția se opune reducerii cotelor, avertizând că o astfel de măsură ar îngreuna și mai mult găsirea forței de muncă, în special în construcții, transporturi, logistică și industria ospitalității.

Germania a alocat 500 de miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură, însă, potrivit datelor Institutului Economiei Germane, se confruntă cu un deficit de aproximativ 148.000 de lucrători calificați. Printre specialiștii cei mai căutați se numără electricienii, mecanicii și instalatorii de sisteme de încălzire și climatizare.

Condiții mai stricte pentru examenele de limba germană, din noiembrie

Schimbări suplimentare sunt așteptate și în ceea ce privește examenele de limba germană pentru imigranți.

Începând cu 1 noiembrie, sunt planificate reguli mai stricte pentru examenul DTZ, important pentru dovedirea cunoștințelor de limba germană la nivelul B1, necesar pentru obținerea anumitor drepturi de ședere și dobândirea cetățeniei.

Potrivit noilor reguli, candidații nu vor mai putea să omită complet proba scrisă și să obțină totuși un certificat care să ateste nivelul B1.

Schimbările îi vizează în principal pe cei care urmează să susțină acest examen. Angajații care dețin deja un certificat corespunzător nu vor fi obligați automat să susțină din nou examenul din cauza noilor reguli.