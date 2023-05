Georgia bate obrazul Occidentului. ”Războiul nostru nu a fost un război, iar războiul ucrainean este un război”

La câteva zile după restabilirea legăturilor aeriene între Tbilisi şi Moscova, în plin război în Ucraina, liderul georgian a apărat poziţia ţării sale în faţa criticilor internaţionale.

"Nu numai că am aduce prejudicii Georgiei, dar ne-am devasta de asemenea economia şi am pune în pericol interesele ţării şi ale poporului nostru dacă am impune Rusiei orice formă de sancţiuni economice", a spus el, subliniind că schimburile comerciale bilaterale se ridică la circa un miliard de dolari pe an.

Georgia, o fostă republică sovietică din Caucaz, s-a confruntat cu Rusia în 2008 într-un blitzkrieg care s-a încheiat cu recunoaşterea de către Moscova a independenţei a două republici separatiste pro-ruse, Osetia de Sud şi Abhazia, care s-au separat de Georgia în 1992.

Ţara doreşte oficial să adere la Uniunea Europeană şi NATO, dar ONG-urile şi activiştii opoziţiei acuză partidul de guvernământ Visul Georgian că încurajează o derivă autoritară.

Irakli Garibaşvili a criticat inacţiunea comunităţii internaţionale de la acea vreme, "care a continuat să trateze în mod normal cu Rusia".

"Unde este logica? Războiul nostru nu a fost un război, iar războiul ucrainean este un război", s-a întrebat el, amintind că Rusia a cucerit 20% din teritoriul georgian în 2008 şi a instalat acolo două baze militare.

Premierul georgian: Nimeni nu știe cum se va încheia războiul din Ucraina

"Nimeni nu ştie" cum se va încheia războiul din Ucraina, a adăugat premierul georgian, deplângând lipsa de măsuri pentru "a încuraja discuţiile de pace".

Invazia Rusiei în Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte discutate la Forumul Economic din Qatar.

Marţi, premierul ungar Viktor Orban a pledat pentru negocieri cu Moscova, apreciind că Kievul nu poate câştiga războiul.

Dar, pentru fostul şef al CIA David Petraeus, liderul ungar s-a plasat "de partea greşită a ceea ce va deveni istorie".

Cu ajutorul SUA şi al Europei, Ucraina este în măsură să facă progrese majore împotriva forţelor ruse, a declarat marţi generalul american în retragere.

