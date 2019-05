Gafă de proporții la Nike: de ce a fost retras de la vânzare cel mai nou model de adidas

Gigantul Nike este acuzat că a "copiat" în mod ilegal desene tradiţionale aparținând grupului etnic amerindian Guna, din Panama, pentru noul model de adidas, care ar fi trebuit să fie un omagiu adus statului Puerto Rico.

Potrivit site-ului de specialitate Sneaker News, Nike a precizat că desenul acestui model - multicolor pe fond negru - reprezenta broasca Coqui, emblematică pentru această insulă din Caraibe.

Însă, avocații grupului etnic amerindian Guna (Cuna sau Kuna) din Panama susțin că design-ul adidaşilor respectivi - o ediţie limitată a modelului Air Force 1 - este inspirat de "mola (molas)", o artă textilă bogat colorată, tradiţională acestui grup etnic.

@Nike Guys, these are cool sneakers, and I get the reference to the Coquí frog, but this pattern and design are NOT from Puerto Rico!

It's a design called MOLA, made by the Guna people in Panama and parts of Colombia.

It is a HUGE failure of your research departament. pic.twitter.com/NsgUrRiYAM