Gafă de proporții în Rusia. Un expert militar s-a dat de gol la TV că țara sa folosește drone iraniene în Ucraina | VIDEO

Expertul militar Ruslan Pukhov (foto articol) a recunoscut, probabil din greșeală, la postul de televiziune RBC, că Rusia folosește drone iraniene în războiul din Ucraina. Oficial, atât Moscova, cât și Teheranul neagă furnizarea acestor aeronave.

Ruslan Pukhov este membru al consiliului public din cadrul Ministerului rus al Apărării, co-fondator și director al Centrului de analiză a strategiilor și tehnologiilor, care publică revista Arms Export, notează meduza.io.

Pukhov, se pare, nu se aștepta ca vorbele sale să ajungă virale. El a început să vorbească în timpul unei pause, după ce gazda emisiunii a anunțat că urmează un dialog cu el. Cu câteva minute înainte, prezentatorii emisiunii au menționat că Occidentul acuză Iranul că furnizează Rusiei drone Shahed-136 și Mohajer.

Pukhov a cerut să nu se abordeze subiectul dronelor iraniene și s-a lansat în explicații, după care prezentatorii, judecând după înregistrarea emisiunii, i-au făcut semn să se oprească.

Oficialul rus nu a înțeles că microfonul său era deja pornit și le-a spus gazdelor emisunii: "să nu zdruncinați barca și să nu vorbiți prea mult despre Iran. Știm cu toții că sunt iraniene, dar autoritățile nu le recunosc".

În conversația ulterioară, livrările de drone de către Iran către Rusia nu au fost menționate. În același timp, Pukhov a remarcat că Rusia, în funcție de evoluția ostilităților, va fi nevoită să cumpere arme din străinătate. "Și nu este nimic de care să vă fie rușine. Trebuie să vâsliți tot ce puteți, nu-i așa?", a spus expertul militar.

