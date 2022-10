Analiză CNN. Ce sunt dronele kamikaze, cele mai recente arme folosite de Rusia în Kiev. Cum funcționează și ce daune provoacă

Guvernul ucrainean spune că orașele Kiev, Vinnytsia, Odesa, Zaporojia și alte orașe au suferit un val de atacuri cu drone și le-a cerut țărilor occidentale să-și intensifice asistența în fața noii provocări, potrivit CNN.

Dronele au jucat un rol semnificativ în conflict de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei la sfârșitul lunii februarie, dar utilizarea lor a crescut de când Moscova a achiziționat noi drone de la Iran în cursul verii.

Ucrainenii înșiși au folosit drone kamikaze pentru a lovi ținte rusești – și le-au cerut aliaților să le furnizeze mai multe dintre aceste arme mortale.

Ce sunt dronele kamikaze

Dronele kamikaze sau dronele care se autodistrug, sunt un tip de sistem de arme aeriene. Ele sunt cunoscute ca o „muniție rătăcitoare” deoarece sunt capabile să se învârtească pentru o perioadă de timp într-o zonă identificată ca o țintă potențială și să lovească doar odată ce un inamic este identificat.

Sunt mici, portabile și pot fi lansate cu ușurință, iar principalul lor avantaj este că sunt greu de detectat și pot fi ghidate de la distanță.

Numele „kamikaze” se referă la faptul că dronele se autodistrug. Spre deosebire de dronele militare tradiționale, mai mari și mai rapide, care se întorc la bază după aruncarea rachetelor, dronele kamikaze sunt proiectate să se prăbușească într-o țintă și să explodeze, detonându-le focosul și distrugându-se în acest proces. Sunt mai mici și mai ușor de controlat decât rachetele de croazieră.

Ce drone folosește Rusia în Ucraina

Armata ucraineană și serviciile de informații americane spun că Rusia folosește drone de atac produse de Iran.

Oficialii americani au declarat pentru CNN în iulie că Iranul a început să prezinte Rusiei drone din seria Shahed pe aerodromul Kashan, la sud de Teheran, luna precedentă.

În august, oficialii americani au declarat că Rusia a cumpărat aceste drone și că își antrena forțele pentru a le folosi.

Rusia a comandat 2.400 de drone Shahed-136 din Iran, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Iranul a negat că a furnizat arme Rusiei, în ciuda dovezilor contrare. Purtătorul de cuvânt al ministrului iranian de externe, Nasser Kanaani, a fost citat luni de agenția de presă de stat IRNA spunând că „Iranul a declarat în mod repetat că nu este parte în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu a trimis nicio armă nici uneia dintre părți”.

Pe de altă parte, Ucraina a susținut că forțele sale au doborât una dintre aceste drone pentru prima dată luna trecută, lângă orașul Kupyansk din Harkov. De atunci au fost raportate mai multe atacuri. Armata de la Kiev a declarat miercuri că a doborât 17 drone Shahed-136 numai în acea zi. Potrivit fotografiilor publicate de autoritățile ucrainene, Rusia a renumit Shahed-ii și îi folosește sub numele de „Geran”.

Oficialii americani spun că au deja "unele dovezi" că dronele iraniene "au avut deja numeroase eșecuri" pe câmpul de luptă.

Secretarul american adjunct al apărării pentru politică, Sasha Baker, le-a spus reporterilor la finalul lunii trecte că „ideea că reprezintă un salt tehnologic, pur și simplu nu o vedem confirmată în date”.

Moscova are propriile drone kamikaze, fabricate de producătorul rus de arme Kalashnikov Concern. Ucraina a declarat miercuri că a doborât două dintre aeste drone ZALA Lancet în aceea zi.

Ce daune pot provoca dronele kamikaze

Deși sunt relativ mici, dronele Shahed sunt capabile să transporte rachete și au o sarcină utilă de aproximativ 50 de kilograme. Asta înseamnă că pot provoca daune semnificative.

Generalul-maior retras al armatei australiane Mick Ryan a declarat pentru CNN că dronele sunt „în general de utilitate limitată împotriva țintelor militare care necesită precizie”.

„Așadar, rușii folosesc aceste drone destul de nesofisticate împotriva țintelor mari precum orașele. După s-a menționat că aceste atacuri nu au nicio utilitate militară, este vorba despre Putin care i-a satisfăcut pe cei din Rusia, care au fost în extaz săptămâna trecută după atacurile cu rachete și probabil vor fi după acestea”, a spus el.

Atacurile cu drone pot avea un impact major asupra populației civile. Zelensky a acuzat Moscova că le folosește pentru a răspândi teroarea în rândul civililor.

„În fiecare noapte și în fiecare dimineață, inamicul terorizează populația civilă. Dronele și rachetele Kamikaze atacă toată Ucraina”, a spus el luni.

În timp ce sirenele raidurilor aeriene au răsunat prin capitală, mulți oameni au petrecut ore întregi ascunși în subsoluri, stații de metrou și adăposturi anti-bombe, în timp ce școlile au revenit la educația online.

Într-o declarație de săptămâna trecută, Crucea Roșie Internațională a denunțat utilizarea dronelor, declarând că folosirea armelor explozive în zonele populate provoacă vătămări psihice și psihologice, precum și răni care pun viața în pericol.

Cum poate Ucraina să se apere împotriva dronelor

Ucraina le-a cerut aliaților săi sisteme de apărare aeriană încă de la începutul războiului din februarie, dar nevoia a devenit mai urgentă de când Rusia a început să folosească dronele fabricate în Iran.

Sistemele de apărare aeriană au fost una dintre primele trei priorități ale listei de dorințe privind armele ucrainene prezentată în timpul unei reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărare a Ucrainei la Bruxelles, miercuri, potrivit unui document transmis miniștrilor apărării participanți la reuniune.

Gen. Mark Milley, președintele Statului Major al Statelor Unite ale Americii, a declarat reporterilor după întâlnirea de miercuri că SUA și aliații săi trebuie să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare aeriană pentru ca Ucraina să-și apere spațiul aerian împotriva atacurilor venite din partea forțelor ruse.

„Multe țări au Patriot, multe țări au alte sisteme, există o serie întreagă de sisteme israeliene care sunt destul de capabile, germanii au sisteme așa cum am menționat, așa că multe dintre țările c o mare varietate de sisteme.” a spus Milley.

Apărarea antiaeriană de care are nevoie Ucraina pentru a combate dronele kamikaze sunt diferite de sistemele care sunt folosite împotriva rachetelor de croazieră și a armelor similare. Sistemul de rachete de apărare aeriană Patriot – care înseamnă „Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target” – este conceput pentru a contracara și distruge rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune, precum și avioanele avansate și rachetele de croazieră și ar putea fi folosit împotriva dronelor.

Oficialii ucraineni au spus că forțele de apărare aeriană ucrainene au doborât mare parte din dronele Shahed. Comandantul militar superior al Ucrainei, gen. Valerii Zaluzhnyi, a postat marți pe Twitter mulțumirile sale către Polonia ca „frați de arme” pentru antrenarea unui batalion de apărare aeriană care a distrus nouă din 11 Shahed-uri. El a spus că Polonia a oferit Ucrainei „sisteme” pentru a ajuta la distrugerea dronelor.

Luna trecută au existat rapoarte potrivit cărora guvernul polonez a cumpărat echipament israelian avansat (Israelul are o politică de a nu vinde „tehnologie avansată defensivă” Kievului) și apoi îl transfera în Ucraina.

Zelenski a făcut o altă pledoarie pentru mai multe capacități de apărare aeriană, spunând că Kievul are doar aproximativ 10% din ceea ce are nevoie pentru a combate atacurile Moscovei.

Și Ucraina folosește drone kamikaze

Armata ucraineană folosește drone kamikaze RAM II, care au fost dezvoltate de un consorțiu de companii ucrainene și cumpărate cu bani strânși de ucrainenii obișnuiți. Conform producătorilor, aceste muniții cu ghidaj de precizie pot transporta focoase de 3 kilograme și au o rază de zbor de până la 30 de kilometri.

Dar Kievul se bazează și pe aliații săi pentru aprovizionarea cu drone. SUA au trimis mai multe tipuri de sisteme de arme aeriene în Ucraina. Acestea includ drone Switchblade – drone kamikaze mici, portabile, care pot transporta un focos și se pot detona la impact.

Switchblade 300 și Switchblade 600 mai mare sunt produse de compania americană de apărare AeroVironment.

Switchblade 300, mai mic, poate atinge o țintă la o distanță de până la 9,6 kilometri, conform specificațiilor furnizate de companie, în timp ce Switchblade 600, mai mare, poate lovi la mai mult de 32 de kilometri distanță. Ambele sisteme pot fi configurate și lansate în câteva minute.

În mai, SUA au trimis dronele militare ucrainene „fantomă Phoenix”, despre care se crede că sunt similare cu Switchblade, deși se cunosc puține lucruri despre capacitățile lor.

Regatul Unit a furnizat, de asemenea, Ucrainei muniție, inclusiv 850 de microdrone Black Hornet lansate manual.

Ucraina a folosit și drone Bayraktar TB2 fabricate în Turcia. Acestea au devenit un simbol al rezistenței ucrainene. Cu toate acestea, acestea sunt mai mari și concepute să se întoarcă acasă după aruncarea bombelor sau a rachetelor ghidate cu laser.

