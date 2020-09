Furtuna tropicală Sally, prognozată să devină uragan, se îndreaptă spre statul Louisiana

Centrul Naţional pentru Uragane din Miami a prognozat că Sally, care continuă să crească în intensitate în timpul deplasării peste Golful Mexic şi este însoţită de vânt susţinut de circa 96 de kilometri la oră, ar putea deveni luni uragan şi va atinge la începutul zilei de marţi zonele de coastă, aducând condiţii meteorologice deosebit de nefavorabile. Regiunea vizată este cuprinsă între Morgan City din Louisiana şi Ocean Springs, în Mississippi.

Valuri cu înălţimi de peste trei metri este posibil să se formeze în apropierea centrului furtunii.

Cantităţi însemnate de precipitaţii sub formă de ploaie, de peste 300 de milimetri, sunt prognozate în unele zone, între sud-estul Louisiana şi vestul Florida.

A fost emisă o avertizare de uragan care vizează regiunea cuprinsă între Morgan City, Louisiana, şi estul Ocean Springs, Mississippi, care include New Orleans, Lacul Pontchartrain şi Lacul Maurepas şi toate statele din nordul Golfului Mexic, autorităţile îndemnând locuitorii să se pregătească pentru sosirea furtunii.

Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards, a declarat că a solicitat declararea stării de urgenţă la nivel federal pentru a permite sprijinul timpuriu din partea guvernului local. ''Avem toate motivele să credem că această furtună reprezintă o ameninţare foarte importantă pentru persoanele din sud-estul Louisiana", a declarat duminică Edwards, subliniind că această ameninţare se adaugă pandemiei de COVID-19. ''Implor cetăţenii din Louisiana să ia în serios pregătirile", a adăugat el.

În Louisiana a fost declarată stare de urgenţă. Pe coasta statului, Grand Isle şi St. Charles Parish sunt vizate de ordine de evacuare obligatorie, iar un aviz de evacuare recomandată a fost emis comunităţii din Port Fourchon.

În New Orleans, primarul LaToya Cantrell a emis un ordin de evacuare obligatorie pentru zonele aflate în afara sistemului de diguri pentru protecţia oraşului. Evacuarea a început duminică seara în zonele Venetian Isles, Irish Bayou şi Lake Catherine.

În Mississippi, guvernatorul Tate Reeves a semnat de asemenea o stare preliminară de urgenţă care vizează acest stat. Oficialul a solicitat preşedintelui Donald Trump ''să ofere îndrumările necesare'' pentru activitatea de dinainte de sosirea furtunii.

Potrivit guvernatorului, zonele de coastă, precum Hancock, Harrison, Jackson şi Pearl River, prezintă un risc ridicat de precipitaţii semnificative. Aceste regiuni ar putea fi afectate de cantităţi de până la 500 milimetri de ploaie, ceea ce ar putea implica necesitatea desfăşurării echipelor de salvare.

Companiile petroliere BP şi Equinor au evacuat personalul de pe unele platforme din larg, după ce măsuri similare au fost implementate sâmbătă de Chevron şi Murphy Oil.

Sally, a doua furtună care perturbă producţia de petrol în Golful Mexic din SUA în mai puţin de o lună, urmează uraganului de categoria a 4-a Laura, care a devastat oraşele de coastă din Louisiana şi a provocat pene de curent în Texas, care au durat mai multe săptămâni, notează Xinhua.

Sally exploded in strength across the Gulf Of Mexico this past weekend. The storm is taking a similar track to Hurricane Katrina, though it won't be as strong as Katrina. The storm is expected to make landfall as a category 1 hurricane late tomorrow. pic.twitter.com/EHLDIVfYaB