Ciclonul Zorba loveşte astăzi Grecia. Mii de turişti încearcă să părăsească Insula Santorini

Ciclonul - numit Zorba - a traversat sâmbătă extremitatea de sud-vest a Peloponesului, iar în regiune s-au înregistrat rafale de vânt de vânt de până la 90 de kilometri pe oră, relatează The Associated Press, citată de News.ro.

Ciclonul urmează să provoace ploi puternice în zona Atenei sâmbătă, îndreptându-se către Marea Egee şi zona de coastă a Turciei.

Marea majoritatea a feriboturilor din porturile din zona Atenei au fost anulate, iar intemperiile au provocat întârzieri ale unor zboruri.

Autorităţile îndeamnă publicul să manifeste o prudenţă deosebită şi să urmeze cu atenţie instrucţiunile serviciilor de urgenţă de stat cu privire la modul de protejare împotriva furtunii.

Potrivit unor imagini postate de utilizatori pe Twitter, mii de turişti încearcă să părăsească Insula Santorini, care va fi lovită de ciclonul Zorba.

Thousands of tourists trying to leave Santorini as Cyclone Zorbas has hit Greece today, affecting the Peloponnese. Stay safe and for all those travelling.