Funeralii naționale pentru luptătorul erou al Ucrainei. Cum a reacționat mama lui când a văzut filmul execuției fiului său

Printre cele lansate în atacul masiv de joi dimineață au fost și șase hipersonice, pe care sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei nu le pot doborî, dar și mai multe rachete antinavă.

Dincolo însă de chestiuni de strategie, în teren, moartea pândește constant pe linia frontului.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Volodimir Zelenski, însoțit de premierul finlandez Sanna Marin - care a ajuns în vizită la Kiev - a luat parte la funeraliile unui soldat considerat eroul Ucrainei.

Președintele și-a luat adio de la faimosul luptător Dmitro Koţiubailo, cunoscut mai ales sub numele de război Da Vinci.

Acesta a fost ucis în apriga bătălie pentru Bahmut. Da Vinci a luptat împotriva rușilor încă din 2014, pe când era doar un adolescent.

Pe de altă parte, mama soldatului ucrainean executat de ruși undeva pe linia frontului, când nu era înarmat și doar fuma o țigară - a vorbit despre șocul de a-și vedea fiul, pe Oleksandr, ucis în acest mod îngrozitor.

”Reporter: Cum ai aflat de filmarea cu Oleksandr, care a apărut acum peste tot în lume?

Mama: Era seară, am deschis Facebook și am văzut un video... Era Sașa... o teribilă filmare a execuției... M-am uitat și am înțeles că e fiul meu. Am urlat: ”Sașa!”. Era un șoc... Sașa!!”.

Între timp, pe frontul de est, gupul de mercenari Wagner pare să ia o "pauză tactică temporară", potrivit evaluării făcute de analiștii americani de la Institutul pentru Studiul Războiului. Însă nu este clar ce rol vor mai juca mercenarii lui Prigojin în viitoarele operațiuni ofensive.

Serghei Prigojin: ”Am bătut la toate ușile, am tras un semnal de alarmă pentru lipsa de muniții și întăriri. Suntem din unitatea de artilerie a companiei militare private Wagner. Zilnic îndeplinim misiuni de luptă dificile, asigurând acoperirea pentru grupurile de asalt. Dar am fost tăiați complet de la aprovizionarea cu muniție”.

Propagandiștii Kremlinului nu mai cred că Rusia poate câștiga războiul

Apărătorii ucraineni ai Bahmutului au cedat jumătate din oraș, dar retrași pe noi poziții, dincolo de malul râului care dă numele orașului, au reușit să evite încercuirea.

”Inamicul înaintează în fiecare minut, în fiecare secundă, în fiecare sector al frontului. Iar ajutorul pe care ni-l dă artileria noastră e important pentru toată lumea”.

Dar, mai nou, propagandiștii Kremlinului pun la îndoială capacitatea Rusiei de a câștiga războiul.

Soloviov: ”Trebuie să realizăm că luptăm împotriva NATO. Când sunt întrebat "Putem învinge NATO?"- dacă folosim matematica și calculăm diferențele între echipamente și forțe, în cel mai bun caz noi putem doar să ne apărăm”.

Între timp, autoritățile ruse din Crimeea au început să construiască linii impresionante de apărare, la marginea peninsulei, în așteptarea unei posibile ofensive ucrainene, care ar viza eliberarea zonei de sub ocupația rusă.

