Zelenski și alți lideri politici și-au luat rămas bun de la "Da Vinci", un soldat ucrainean celebru şi preţuit | VIDEO

La ceremonia de adio pentru Dmitro "Da Vinci" Koţiubailo, eroul căzut la datorie în luptele din Bahmut, au participat președintele Volodimir Zelenski, Valerii Zaluzhnii, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksii Reznikov, ministrul Apărării al Ucrainei, Kyrilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării Ucrainei, și Sanna Marin, prim-ministrul Finlandei, care se află într-o vizită la Kiev.

Slujba de pomenire a avut loc la Mănăstirea cu Domul de Aur Sfântul Mihail. Câteva sute de persoane au venit la mănăstire, inclusiv președintele Zelenski și Sanna Marin.

Apoi, sicriul cu trupul neînsuflețit al luptătorului a fost dus pe Maidan Nezalezhnosti (piața centrală din Kiev - n.r.), unde ceremonia a continuat.

Publicația Suspilne a relatat că la ceremonia de pe Maidan Nezalezhnosti au participat și Valerii Zaluzhnii, comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksii Reznikov, ministrul Apărării, și Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării.



Dmitro Koţiubailo era un soldat binecunoscut în Ucraina, după ce se înrolase şi lupta împotriva trupelor ruseşti încă din 2014, de când era doar un adolescent.

„Astăzi (marți - n.r.), Dmitro Koţiubailo, 'Da Vinci', erou al Ucrainei, voluntar, om-simbol, om de curaj, a fost ucis în acţiune. A fost luptător al brigăzii 67-a mecanizate, comandant al unui batalion. A fost ucis în bătălia de lângă Bahmut, în bătălia pentru Ucraina. Din 2014, el a apărat independenţa noastră şi demnitatea poporului nostru. Unul dintre cei mai tineri eroi ai Ucrainei. Unul dintre cei a căror istorie personală, caracter şi curaj au devenit pentru totdeauna istoria, caracterul şi curajul Ucrainei”, a spus Volodimir Zelenski.

A great person was killed in action today. Hero of Ukraine, Dmytro Kotsyubailo (call sign 'Da Vinci') was a promising young commander and a true symbol of courage. Rest in peace, brave man. You'll stay in our hearts forever. pic.twitter.com/wYyKNj1oVq