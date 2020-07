Frizeriile și saloanele de coafură din California s-au mutat în parcări și pe trotuare

Frizeriile și saloanele de coafură din California s-au redeschis după perioada carantinei, însă nimic nu mai este la fel că la începutul anului.

Afacerile s-au mutat afară, în parcări sau pe trotuar, pentru că deocamdată spațiile interioare sunt închise. Cei mai mulți proprietari de saloane și frizerii s-au adaptat și au amplasat corturi special amenajate, ca să-și poată face meseria.

”Trebuie să iau temperatura tuturor, le notez numerele de telefon”

Multe dintre micile saloane de înfrumusețare și frizerii din California au trebuit să pună lacătul pe uși din cauza pandemiei, iar cei care au rezistat perioadei de carantină experiementează noua afacere: tunsul sau coafatul pe trotuar ori în parcare.

Cosmo Panetta, proprietar: "Trebuie să le iau temperatura tuturor celor care vin aici, să le notez numele și numărul de telefon. Să mă asigur că sunt ok. Din momentul în care ne-au spus că putem să deschidem, am mers și am cumpărat niște corturi."

După ce au rezistat falimentului, frizerii sunt pregătiți pentru noua provocare.

Cosmo Panetta, proprietar: "Știți, e mai bine decât deloc. E mai bine să fie așa decât să nu fie nimic."

Bineînțeles, locul în care sunt acum clienții veniți la un tuns nu permite prea multe operațiuni sofisticate. Prin urmare, totul trebuie să rămână cât mai simplu.

Regina Muslimova, proprietară: "Doar tuns clasic, pentru femei și bărbați. Fără tratamente chimice, fără vopsit, nimic din ceea ce necesită spălare pentru că nu putem duce clienții în interior să îi spălăm. Din păcate, nu avem o chiuvetă afară, încă."

”Noroc că am avut o parcare”

Cu acordul vecinilor și al proprietarilor terenului unde se află parcările, afacerile tind să se desfășoare normal.

Regina Muslimova, proprietară: "Am avut noroc pentru că dispunem de o parcare și o putem aranja, iar proprietarul locului a fost de acord, iar vecinii ne-au lăsat să le folosm locurile. Suntem binecuvântați. Mă simt norocoasă în comparație cu cei care nu au un astfel de loc, un astfel de spațiu, dar din fercire sperăm că nu va dura mult și ne vom întoarce în interior."

La rândul lor, clienții sunt satisfăcuți.

Lauren Edberg, client: "Din moment ce sunt afară și totul pare chiar sigur și ei iau multe măsuri de precauție, mă simt confortabil și iată-mă aici."

Asociațiile din domeniu susțin că numai prin acest compromis, saloanele de acest tip nu vor da faliment.