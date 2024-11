Fotografii din satelit arată că Rusia planifică să-şi extindă producţia de rachete

Acest lucru ar putea constitui un indiciu că Kremlinul intenţionează să crească semnificativ producţia de rachete în timp ce îşi continuă războiul în Ucraina, potrivit unui cercetător european, citat luni de Reuters.

Fabian Hinz, un cercetător cu biroul la Berlin, de la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra, un think tank în domeniul securităţii globale, a identificat complexele pe baza unor relatări media din Rusia şi a unor documente CIA declasificate din perioada Războiului Rece, care enumerau instalaţiile în care Uniunea Sovietică producea motoare de rachetă cu combustibil solid.

