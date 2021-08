FOTO. Kabulul a devenit oraş-fantomă. Cum arată capitala Afganistanului după ce a fost cucerită de talibani

După retragerea trupelor NATO, în câteva săptămâni, talibanii au recucerit întreaga ţară, duminică preluând controlul asupra palatului prezidenţial. Preşedintele Ashraf Ghani a părăsit ţara, anunţând că a făcut asta pentru a evita vărsarea de sânge. Aparent, el se află în Tadjikistan.

Localnicii spun că birourile Guvernului sunt goale, la fel şi cartierul ambasadelor, aflat în apropierea aeroportului, diplomaţii şi familiilor lor fiind evacuaţi din ţară. Personalul ambasadelor Chinei şi Rusiei rămân pe loc, pentru moment.

„Sunt în stare de şoc. Intrarea talibanilor m-a speriat, dar faptul că preşedintele Ghani ne-a lăsat în situaţia asta a fost mai rău”, a declarat, pentru Reuters, proprietarul unui magazin.

Multe magazine şi localuri din centrul oraşului au fost închise. Proprietarii spun că au luat această decizie pentru a-şi proteja bunurile.

