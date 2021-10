Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit vinovat pentru finanțarea ilegală a campaniei

Potrivit Agerpres, care citează Reuters, urmează ca tribunalul să decidă ce pedeapsă va primi fostul preşedinte.

Procurorii cer un an de închisoare, din care jumătate cu suspendare. Este totuşi puţin probabil ca Nicolas Sarkozy să ajungă la închisoare în viitorul apropiat, dat fiind că este de aşteptat să facă recurs.

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy guilty of illegally financing his 2012 re-election bid - French court pic.twitter.com/Qswxl6Ns7t