Fost șef al serviciilor secrete din Israel: O ofensivă terestră în Gaza este inevitabilă. „Hamas este o ideologie”

În același timp, el a subliniat că trebuie să existe o schimbare de abordare politică în problema palestiniană, arătând cu degetul inclusiv guvernul pentru eşecul serviciilor de securitate, care au fost „oarbe”.

Întrebat dacă este inevitabilă o operaţiune terestră în Gaza, contraamiralul a răspuns că afirmativ. „Nu avem de ales decât să distrugem Brigăzile Izzeddine al-Qassam”, a spus el.

„Hamas este o organizaţie foarte bine structurată, Hamas este o ideologie şi Hamas este o mişcare socială. Trebuie să luptăm împotriva aripii militare a mişcării, Brigăzile Izzeddin al-Qassam. Trebuie să ne asigurăm că această capacitate militară uriaşă nu mai este la uşa noastră. Acest lucru necesită o operaţiune militară uriaşă”, a argumentat Ami Ayalon.

Politica israeliană trebuie schimbată

Contraamiralul Ami Ayalon a atras însă atenţia că ar trebui ca Israelul să-şi schimbe „complet” politica, pentru a crea un „partener” palestinian.

„Trebuie să spunem de la început că războiul nostru nu este împotriva poporului palestinian. Războiul nostru este împotriva aripii militare a Hamas. Chiar înainte de a ataca, ar trebui să spunem că dorim să creăm o realitate în care să putem lucra împreună”, a arătat el.

Ami Ayalon recunoaşte că ceea ce s-a întâmplat la 7 octombrie 2023 a fost „în primul rând, un eşec uriaş” din partea agenţiilor de securitate israeliene.

„Am creat un stat pentru a ne apăra. Am investit o sumă uriaşă de bani pentru a ne asigura că armata noastră va fi cea mai puternică şi mai eficientă. Şi toate acestea s-au prăbuşit la 7 octombrie 2023”, afirmă contraamiralul.

„Toate informaţiile din Gaza se bazau pe supravegherea electronică. Dar liderii aripii militare a Hamas, precum liderul lor, Mohammed Deïf, au supravieţuit primei şi celei de-a doua Intifade şi numeroaselor operaţiuni militare israeliene. Ei ştiu cum să comunice fără telefon sau internet. Un număr foarte mic de oficiali din partea lor erau probabil la curent cu operaţiunea. Serviciile noastre au fost oarbe”, subliniază fostul comandant al Shin Beth.

Guvernul israelian e responsabil

El spune însă că pentru acest eşec o mare parte din responsabilitate revine şi guvernului.

„Comandanţii tuturor organizaţiilor de securitate i-au spus că politica urmată era greşită şi că era evident că va fi folosită de inamicii noştri. Duşmanii noştri ne văd slăbind şi văd cum rezistenţa şi unitatea noastră se destramă. Ei au văzut un moment de mare divizare în jurul crizei provocate în ţară de reforma sistemului judiciar. Bineînţeles, politicienii nu i-au ascultat. Mai ales când a fost vorba de avertismentele privind Cisiordania. Guvernul israelian a făcut totul pentru a se asigura că Fatah şi Autoritatea Palestiniană nu mai sunt un partener, deoarece au dat putere Hamas-ului”, a explicat Ami Ayalon.

De asemenea, contraamiralul a punctat o serie de erori de calcul şi consecinţele lor.

„Astăzi, avem Hamas în Gaza şi nu mai avem pe nimeni în Cisiordania. Majoritatea palestinienilor, chiar şi în Cisiordania, consideră că Autoritatea Palestiniană, şi în special liderul acesteia, Abu Mazen (Mahmud Abbas, preşedintele Autorităţii Palestiniene - n.r.), este un colaborator al Israelului. Am tolerat intolerabilul, permiţând Hamas să se înarmeze la uşa noastră din 2006. Am permis Qatarului să transfere fonduri către Hamas, ceea ce i-a permis să se înarmeze. Am gestionat problema Hamas prin perioade de ofensive militare, urmate de armistiţii. De fiecare dată, Hamas a devenit şi mai puternic. Guvernul nostru a considerat că principala problemă din Gaza este de natură economică şi a oferit un anumit spaţiu de respiro prin eliberarea de permise de muncă pentru mii de palestinieni, care au intrat pe teritoriul nostru cu două săptămâni înainte de atacul din 7 octombrie”, a arătat Ayalon.

Ziua de 7 octombrie va rămâne în istorie

Întrebat dacă va rămâne data de 7 octombrie 2023 în istorie ca fiind un 11 septembrie al Israelului, Ami Ayalon a spus că în Israel cei mai mulţi oameni văd aceste evenimente dramatice ca pe un nou război de Yom Kippur.

„Cu doar două zile în urmă comemoram atacul din 1973. Iar ceea ce s-a întâmplat este foarte asemănător. Atacul a fost o surpriză totală. Iar motivele sunt probabil aceleaşi. Dar cred că, pe termen lung, când vom încerca să ne înţelegem istoria, pagina din 2023 va părea mult mai gravă. Acest atac va schimba faţa Israelului. Este pentru prima dată de la crearea statului evreu când sute de civili au fost masacraţi, ucişi în casele lor, pe teritoriul nostru”, a punctat Ami Ayalon.

El crede că va fi nevoie de ani pentru a înţelege impactul pe termen lung al ororii şi fricii asociate cu aceste evenimente.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 11-10-2023 11:04