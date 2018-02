Fost medic nevăzător, umilit de un călător la metroul din Londra: „M-am simțit devastat”

Amit Patel se afla cu câinele său pe scările rulante, când o persoană a început să se exprime în mod nepoliticos, cerându-i acestuia să îl lase să treacă.

Kika, patrupedul însoțitor al fostului medic, stătea în stanga bărbatului pe scara rulantă, ceea ce l-a deranjat pe un călător, scrie Independent.

„Nu poți să te muți pe dreapta?”, l-a întrebat călătorul pe bărbatul nevăzător, în stația de metrou London Bridge.

În replică, un angajat al Companiei de Transport din Londra îl roagă pe bărbat să aștepte, iar acesta îi răspunde: „Vreau să trec de el.”

