Fiul lui Trump nu crede în pandemie: ”Coronavirusul va dispărea brusc, ca prin magie”

Eric Trump a acuzat Partidul Democrat că a manevrat pandemia de Covid-19 pentru a-l împiedica pe tatăl său să se ocupe de mitingurile campaniei electorale, a spus el într-un interviu la Fox News, potrivit Business Insider.

Executive Vice President of the Trump Organization and the son of the president @EricTrump Trump joins “JUSTICE” tonight to react to my opening monologue and much more. Take a look. pic.twitter.com/bnn6QF2y4j