Filmul masacrului din mall-ul din Sydney. Momentul în care o polițistă îl aleargă pe atacator și îl oprește

Individul a ucis șase oameni, înainte să fie împușcat de o polițistă care a ajuns prima la fața locului și l-a confruntat cu un curaj extraordinar.

Rănită în atac a fost și mama bebelușului de nouă luni, care a murit la spital. Potrivit presei locale, agresorul era luat în evidențe.

Atenție, imagini și detalii cu un puternic impact emoțional!

La trei și jumătate după-amiaza, ora locală, sute de persoane, din care foarte mulți tineri, colindau prin mall-ul situat în apropierea legendarei plaje Bondi din Sydney. Plimbarea a virat însă brusc în coșmar când un individ înarmat cu un cuțit s-a năpustit din senin asupra oamenilor.

Tânără: „A fost cumplit. Cine face așa ceva altor oameni? Am zărit o femeie zăcând pe podea. Nu l-am văzut bine, pentru că alergam. Am crezut că o să mor”.

Anthony Albanese, premierul Australiei: „Mall-ul Bondi Junction a fost scena unor violențe șocante, dar și a actelor de omenie și eroism din partea compatrioților noștri, a polițiștilor curajoși și a primilor salvatori. În fața pericolului, primul instinct al acestor australieni a fost să-și ajute semenii”.

Un martor a surprins scena în care un bărbat l-a confruntat pe atacator pe o scară rulantă, încercând să-l dezarmeze cu primul obiect care îi ieșise în cale.

În imagini se vede cum un tată se interpune între familia lui și atacator, pe care îl determină să-și schimbe direcția.

Mai mulți vânzători au primit în interiorul magazinelor cât mai mulți oameni și apoi au ferecat ușile ca să nu poată intra agresorul.

Martor: „O femeie rănita a venit către noi cu bebelușul în brațe, amândoi erau răniți, sângerau. I-am tras în acel magazin, să fie în siguranță și am sunat după ajutor. Am luat copilul și am încercat să-i oprim sângerarea. La fel și cu mama. Cred că bebelușul e bine, din păcate, mama lui avea o hemoragie foarte puternică”.

Anthony Cooke, comisarul adjunct al poliției din New South Wales: „O polițistă care patrula singură s-a întâmplat să fie în apropiere, a ajuns la fața locului și l-a confruntat pe agresor, ajuns la etajul al cincilea. A fugit după el. La un moment dat, el s-a întors cu fața spre ea și a ridicat cuțitul. Atunci ea a tras cu pistolul”.

Martor: „M-am ascuns într-o cabină de probă, de acolo am auzit împușcături”.

Polițiștii nu au stabilit încă motivația agresorului.

