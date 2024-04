Fenomen rar și îngrijorător în Europa. O trombă marină a ajuns pe uscat și a produs pagube în Lisabona | VIDEO

Pe un pod din Lisabona, șoferii au fost martorii unui spectacol impresionant și înfricoșător: o trombă de apă. Acest vârtej imens s-a îndreptat spre mal, producând pagube unui restaurant și unui centru sportiv, scrie theportugalnews.com.

A likely tornado was spotted spinning near the waters of the Tagus River in Lisbon, Portugal, yesterday afternoon. pic.twitter.com/xXKOVJqzFP