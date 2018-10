Fenomen rar în Japonia. Florile de cireș au înflorit în mijlocul lunii octombrie

Această înflorire neobişnuită ar putea fi efectul fenomenelor meteorologice înregistrate de-a lungul anului, cu un sezon al taifunurilor foarte activ, potrivit experţilor întrebaţi de presa japoneză, care a descoperit cireşi înfloriţi în mai multe locuri recunoscute pentru abundenţa acestor arbori.

Potrivit agenţiei meteorologice Weathernews, peste 300 de persoane din ţară au semnalat cireşi înfloriţi în zonele în care locuiesc, cu ocazia unui sondaj realizat săptămâna trecută.

