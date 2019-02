Fenomen neobișnuit. Pământul arde mocnit de mai multe zile și nimeni nu știe de ce. VIDEO

Mt Denison Station

Pământul unei ferme din nordul Australiei arde mocnit de mai multe zile, iar nimeni nu știe motivul.

Astfel, temperatura înregistrată la nivelul solului este de aproximativ 200 de grade Celsius, fenomenul fiind provocat o combustie spontană cauzată de temperaturile record din această vară, dar și de faptul că pământul e îmbibat cu îngrășăminte naturale.

Terry Martin, proprietarul fermei unde sunt crescute vite, povestește că la câteva săptămâni de la temperaturile extrem de ridicate din Australia, pe o porțiune a terenului său a început să se ridice fum din sol, potrivit ABC Australia.

„Am văzut fum și am mers să vedem ce se întâmplă. Am văzut o bucată de pământ care ardea. Am vrut să vedem ce se va întâmpla și de atunci au mai apărut în jur de 10 locuri în care pământul arde mocnit. Am încercat să facem o groapă cu o cazma, însă solul este mult prea tare, așa că am băgat un termometru în pământ, la câțiva centimetri adâncime. În 30 de secunde, temperatura s-a ridicat la 200 de grade Celsius, iar apoi sticla termometrului s-a topit”, a mai spus Terry Martin.

Totodată, el a contactat un geologist. „Sper să mă contacteze cineva care știe ce se întâmplă aici.”

Cel mai probabil, este vorba despre o combustie spontan, provenită de la îngrășămintele naturale din sol.

„Din ce am văzut, o suprafață arde în țarcul în care erau ținute animalele. Cred că ajung în sol multe excremente provenite de la vite – materie organică ce prezintă un risc de aprindere mare”, a explicat David Bowman, profesor la Universitatea din Tasmania.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer