Femeie însărcinată, bătută din cauza unor zvonuri, în plină stradă. VIDEO ȘOCANT

Acesta este cel mai recent dintr-un lung șir de incidente declanșate din cauza zvonurilor legate de răpirea unor copii.

Imagini surprinse la fața locului o arată pe fată înconjurată de mai multe persoane. Acestea o acuză că fură copii, apoi încep să o bată.

One more case of Mob violence, Delhi.

A pregnant and deaf-mute woman was thrashed by a mob in Harsh Vihar area of North East Delhi over suspicion of child theft.

Child kidnapping rumors are spreading like wildfire and poor underprivileged people are becoming victims. pic.twitter.com/Pky0TprSb9