R. Moldova, reprezentată de „Adam Sandler” în finala Eurovision. Uimirea străinilor când a urcat pe scenă Zdob și Zdub

Mulți au glumit în mediul online că interpretarea Zdob și Zdub & Advahov Brothers a melodiei „Trenulețul” ar fi fost condusă, de fapt, de Adam Sandler deghizat, nu de cântărețul moldovean Roman Iagupov.

„Nu îmi puteți spune că acesta nu este Adam Sandler,” a spus o persoană pe Twitter.

You can’t tell me this isn’t Adam Sandler #Eurovision https://t.co/JuALOVuGGv

„Dacă Adam Sandler nu câștigă, ne revoltăm!!!,” a avertizat o alta, exprimându-și aprecierea pentru momentul artistic.

„Aș spune per total că acesta este unul dintre personajele de mai puțin succes ale lui Adam Sandler,” a remarcat un alt utilizator.

If @AdamSandler doesn't win, we revolt!!! This kicks! https://t.co/wwetKQfcVM

I would say on balance this is one of Adam Sandler's less successful characters. #Eurovision