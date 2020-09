Explozii puternice într-o zonă industrială din Anglia. „Sticle de gaz au sărit zeci de metri în aer”

Pompierii din Kent au anunţat pe Twitter, la ora locală 11.30 (13.30, ora României), că ei ”continuau să încerce să controleze amplul incendiu al unei unităţi induistriale”, la Hoo, în apropiere de Rochester, în Kent, potrivit News.ro.

Massive explosion and fire at factory near Hoo marina in Kent. Thankfully no reported injuries: https://t.co/uNqAfGhWtG Video from Peter Cross pic.twitter.com/tK2AR2MPA2

Nicio persoană nu a fost rănită, au anunţat pompierii.

„Am văzut sticle de gaz aruncate zeci de metri în aer. Acesta este cel mai mare incendiu pe care l-am văzut vreodată. Este la două minute de casa mea”, a povestit un martor.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind flăcări puternice şi o coloană de fum negru care se riidică spre un cer întunecat.

#Rochester #Hoo explosion UPDATE: Homes evacuated as firefighters continue to tack blaze at industrial unit: https://t.co/Qchw27I39b

We'll bring you the latest in our programme at 6pm tonight