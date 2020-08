VIDEO. O țară întreagă a rămas în beznă după explozia unui gazoduct. „Un atac terorist”

O explozie a unui gazoduct a antrenat o întrerupere a electricităţii în întreaga Sirie, au anunţat luni miniştri citaţi de agenţia oficială siriană de presă Sana, iar unul dintre ei denunţă un ”act terorist”, relatează AFP.

Ministrul Electricităţii a anunţat că explozia, care a avut loc duminică seara la un gazoduct în apropiere de Damasc, a ”antrenat o întrerupere a curentului electric în toată Siria”, aflată în război de la sfârşitul lui 2011, potrivit Sana.

Sistemul de electricitate din Siria se bazează pe furnizări de gaze naturale şi de păcură, potrivit News.ro.

Breaking: Syria state-run news agency says there is a ‘total blackout‘ in Syria after a gas pipeline explosion. Syria’s oil minister states that the explosion may be terror related. pic.twitter.com/Ae7A0w8Yhq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 24, 2020

”Explozia gazoductului între zonele Adra şi al-Dhamir este consecinţa unui atac terorist”, a declarat ministrul Petrolului şi Resurselor Miniere Ali Ghanem, fără să ofere vreun alt detaliu.

Sana a publicat imagini cu un incendiu care, scrie ea, a cauzat explozia gazoductului şi imagini în care apare o conductă din care lipseşte o porţiune, deasupra unui crater adânc.

An #explosion on the Arab gas pipeline has caused a total blackout in #Syria, the state news agency (SANA) reported on Monday, quoting the nation's electricity minister.https://t.co/ewU0ER01ED — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 24, 2020

Gazoductul arab traversează Egiptul, Iordania, Siria şi Libanul.

Unele centrale electrice au fost rebranşate până la urmă, iar electricitate a fost fist furnizată unor infrastructuri vitale, au anunţat autortăţile, anunţând luni dimineaţa că electricitatea va fi furnizată din nou treptat în mai multe provincii.

Watch: An explosion on the Arab Gas Pipeline that caused a power blackout in #Syria is the result of a "terrorist" attack, state media cited the energy minister as saying.https://t.co/ax9OHr6A9Z pic.twitter.com/DeYVyF9NrJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 24, 2020

Acest incident este ultimul dintr-o serie de presupuse atacuri vizând infrastructuri publice de energie.

Guvernul sirian a acuzat în ianuarie faptul că scafandri au plasat explozivi pe conducte din mare ale rafinăriei Banias, însă pagubele cauzate nu au antrenat oprirea operaţiunilor.

Războiul din Siria, care a început în 2011, s-a soldat cu peste 380.000 de morţi şi a cauzat deplasarea a jumătate din populaţia de dinainte de război. Regimul a pierdut controlul asupra principalelor câmpuri petrolifere, iar veniturile din hifrocarburi s-au prăbuşit.