Explozie puternică la un depozit UPS din Kentucky. 12 persoane, duse la spital

Twitter/@ConroyDelouche

O explozie puternică a avut loc, miercuri, la un depozit de marfă al companiei de curierat UPS din Kentucky. Potrivit poliției, mai multe cisterne cu propan au explodat în orașul american Lexington, în jurul orei locale 07.44.

Cel puțin două persoane au suferit rănit care nu le pun în pericol viața și au fost transportate la spital, în timp ce alte 10 au fost duse la spital preventiv, informează Fox News care citează presa locală.

Out at UPS Freight on Blue Sky Parkway. Around 20 emergency crews have responded to an explosion. Looks like it happened at the rear of the business. pic.twitter.com/T1pIPKR6gX — HLpublicsafety (@HLpublicsafety) May 30, 2018

La locul exploziei au fost trimiși polițiști și pompieri, în cel puțin 20 de vehicule de intervenție, conform Lexington Herald-Leader.

Conform locuitorilor din Lexington, explozia s-a auzit de la depărtare. O martoră a precizat că a auzit o explozie puternică, după care a observat o gaură în acoperiș, fără ca deflagrația să fie urmată de fum sau de flăcări.

The Fire Department’s Emergency Medical Services bus just pulled in to the UPS facility off Blue Sky Parkway @LEX18News pic.twitter.com/fsq4kp1Crf — Conroy Delouche (@ConroyDelouche) May 30, 2018

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer