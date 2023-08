Explozie într-o bază rusească în oraşul ucrainean Energodar, în apropiere de Centrala Nucleară Zaporojie. VIDEO

Această explozie a avut loc luni dimineaţa, la cartierul general al Forţelor Speciale din Poliţia rusă Antirevoltă, bunoscute sub numele de Unitatea OMON, anunţă într-o postare pe Telegram Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR MO), scrie news.ro.

”În urma operaţiunii rezistenţei locale coordonate de Informaţiile Apărării Ucrainei, o «cazarmă» improvizată a Unităţii Ahmat-1 a Gărzii Naţionale ruse a fost avariată”, precizează GUR.

#Ukraine. There was an explosion in occupied Enerhodar

A branch of the Main Intelligence Directorate (HUR) reported that the barracks of OMON's Akhmat-1 unit were destroyed as a result of local resistance activities pic.twitter.com/wK36GB0T3Z