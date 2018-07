Explozie în fața ambasadei SUA la Beijing. Numărul victimelor

Un bărbat ar fi încercat să detoneze un dispozitiv explozibil, fiind singura persoană rănită în urma acestui incident. Nu există indicii despre existența altor victime sau starea autorului atacului.

Zona a fost împânzită de autorități.

Un martor a relatat că a văzut poliţişti examinând un vehicul în faţa ambasadei, iar social media au transmis imagini cu fumul rezultat în urma unei aparente explozii, în apropiere de locul unde solicitanţii de vize stau la coadă pentru a intra la interviu. Un alt martor a declarat pentru Reuters că o maşină a poliţiei chineze a fost avariată.

Tot potrivit unui martor, în faţa ambasadei au sosit şapte sau opt maşini de poliţie, iar drumul către complexul de clădiri a fost închis.

Outside #USA embassy in Beijing now following reported explosion. Police telling us not to film. #China pic.twitter.com/qvdOpvUKpt