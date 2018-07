Explozie puternică în apropierea aeroportului din Kabul soldată cu cel puţin 10 morţi şi răniţi

Explozia, provocată de un kamikaze s-a soldat cu cel puţin "zece morţi şi răniţi", conform unui prim bilanţ al Ministerului de Interne afgan; atacul s-a produs la porţile aeroportului, în timp ce convoiul oficial pleca trecând prin mijlocul unei mulţimi de partizani.

Potrivit purtătorului său de cuvânt, generalul uzbec este "nevătămat", dar sunt victime printre spectatori, a declarat Najib Danish, purtător de cuvânt al ministerului, fără a da detalii suplimentare.

Un jurnalist AFP a declarat de asemenea că o explozie puternică a avut loc în centrul unei mulţimi de partizani mobilizaţi în jurul aeroportului. Generalul Abdul Rashid Dostum, un războinic temut din nordul Afganistanului şi primul vicepreşedinte al ţării, s-a întors la Kabul duminică după un an de exil în Turcia.

Numeroase ambulanţe s-au deplasat la faţa locului. Atacul nu a fost revendicat deocamdată.

