Experţi ONU: Guvernul belarus a comis crime împotriva împotriva umanităţii împotriva populaţiei

”Aceste încălcări sunt generalizate, sistematice şi îndreptate împotriva civililor care critică Guvernul”, denunţă într-un comunicat experţii ONU.

Ei consideră că există ”motive rezonabile să creadă că anumite încălcări constituie crime împotriva umanităţii”, şi anume ”încarcerarea şi persecuţia din motive politice”.

În acest raport - primul pe care acest grup îl publică de când a fost înfiinţat de către Consiliul ONU al Drepturilor Omului, în aprilie 2024 - se arată că aceste încălzări au avut loc n cadrul unor eforturi de ”menţinere la putere” a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko.

Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei şi este condus de 30 de ani de către Aleksandr Lukaşenko, reales recent - fără opoziţie - în al şaptelea mandat consecutiv.

The @UN Group of Independent Experts on the Human Rights Situation in #Belarus said in a new report today that human rights violations including arbitrary arrests, detention and torture are widespread, and some amount to crimes against humanity.

More ➡️ https://t.co/7OlRqb8dyB pic.twitter.com/cPu6ML2Nh3