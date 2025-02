Experți militari: Rusia este capabilă să lupte în Ucraina încă un an, dar duce lipsă de tancuri

Rusia are toate cele necesare pentru a continua să lupte în Ucraina cel puţin încă un an şi îşi menţine iniţiativa pe câmpul de luptă, dar întâmpină dificultăţi în a-şi înlocui tancurile distruse.

Anunțul a fost făcut de experţii unei importante organizaţii de cercetare în domeniul securităţii, potrivit Reuters.

În ceea ce a devenit un război de uzură, de la începerea căruia se vor împlini în curând trei ani, ambele tabere suferă pierderi grele, în timp ce forţele Moscovei avansează încet, dar constant, într-un moment în care amploarea şi natura oricărui viitor ajutor militar american acordat Kievului rămân neclare sub noua administraţie americană a preşedintelui Donald Trump.

Cel puţin pentru moment, Rusia se află într-o poziţie mai puternică decât Ucraina pe câmpul de luptă, în pofida faptului că Kievul a redus serios spaţiul de manevră al Flotei ruse din Marea Neagră, cândva formidabilă, au declarat experţii de la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra.

"Dat fiind faptul că uzura este un factor atât de important pe uscat, Rusia are iniţiativa, iar Ucraina duce o bătălie terestră defensivă", a declarat Ben Barry, analist principal al IISS pentru războiul terestru.

"Fără o încetare a focului, războiul va avea probabil acelaşi contur în următoarele luni. Mai multă uzură sângeroasă pe uscat, cu pierderi foarte mari de ambele părţi. Dacă Rusia doreşte să prelungească războiul, consider că are potenţialul uman, echipamente şi resurse logistice pentru a continua să facă acest lucru până la sfârşitul acestui an", a apreciat expertul citat.

Trump a spus că vrea să încheie războiul cât mai rapid posibil, chiar dacă nu este clar cum intenţionează să o facă. Ucraina declară că are nevoie de ajutor atât european, cât şi din partea SUA pentru a-şi asigura securitatea. Rusia susţine că vrea controlul deplin asupra a patru regiuni pe care le-a anexat în septembrie 2022, dar pe care le controlează şi acum doar parţial, ceea ce Kievul respinge, precum şi ca Ucraina să fie ţinută în afara NATO.

Rusia şi Ucraina se acuză în mod reciproc că nu iau în serios perspectiva negocierilor.

În evaluarea sa anuală a capacităţilor militare, IISS afirmă că cheltuielile totale pentru apărare ale Moscovei sunt mai mari decât cheltuielile totale pentru apărare ale Europei în termeni de putere de cumpărare.

De asemenea, Rusia pare mai capabilă decât Ucraina să menţină mărimea armatei sale.

"În timp ce Rusia pare să fie capabilă să susţină dimensiunea efectivelor sale, dovezile sugerează că Ucraina, care, în general, şi-a ţinut secrete cifrele privind numărul pierderilor, a suferit pierderi grele de personal, cu multe unităţi terestre subdimensionate", se arată în raport.

Ministerul ucrainean al Apărării a lansat săptămâna aceasta o campanie de recrutare pentru a atrage tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani în serviciul militar timp de un an, în încercarea de a rezolva problema lipsei de oameni.

Potrivit raportului, Rusia are o problemă gravă cu tancurile şi vehiculele blindate, ceea ce înseamnă că pierderile de personal sunt mai mari pe câmpul de luptă.

Moscova a pierdut 1.400 de tancuri în 2024 şi face eforturi să producă tancuri noi într-un ritm suficient de rapid pentru a le înlocui pe cele vechi, în pofida creşterii producţiei de modele avansate precum tancul T-90M.

"Rusia schimbă din ce în ce mai mult calitatea pe cantitate pentru a susţine efortul de război", se arată în raport.

"Dimensiunea pierderilor sale de echipamente în luptele din Ucraina a însemnat că, pentru a-şi menţine unităţile echipate, a fost nevoie să retragă din stocurile sale blindate din perioada sovietică", se menţionează în raport.

Aceasta a determinat Moscova să recurgă la un număr mic de vehicule blindate de transport de trupe construite în anii 1950 şi la tancuri construite în anii 1960, a declarat IISS, care estimează că Rusia a pierdut până acum în total 4.400 de tancuri principale de luptă în război.

"Echipamentele care i-au rămas în stoc ar putea permite Rusiei să menţină rata actuală a pierderilor pe termen scurt, dar un număr semnificativ dintre aceste platforme ar necesita o recondiţionare profundă şi costisitoare", se arată în raport.

Henry Boyd, senior fellow la IISS, consideră că Rusia va trebui să-şi extindă semnificativ producţia de vehicule blindate noi sau să apeleze la importuri.

O altă problemă pentru Rusia, spune Nigel Gould-Davies, specialist în Rusia la acelaşi centru de cercetare, este că actualul curs al economiei ruse care, în opinia sa, suferă de "dezechilibre monetare fundamentale" după ce a fost pusă pe picior de război, este nesustenabil "pe termen lung".

