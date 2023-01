Expert militar: De teama NATO, Rusia refuză să lanseze cele mai bune avioane de luptă ale sale deasupra Ucrainei

Rusia evită să zboare cu avioanele sale de luptă avansate deasupra Ucrainei de teamă că epava unui astfel de avion prăbușit ar putea dezvălui secretele aeronavei, a declarat un expert pentru Insider.

Suhoi Su-57, un avion rusesc modern apreciat pentru capacitatea sa de a fi „invizibil”, nu a fost o prezență obișnuită în război până acum, în ciuda eforturilor Moscovei de a-i promova capacitățile.

Acesta a fost folosit în conflict, conform unei actualizări a informațiilor de la începutul acestei săptămâni de către serviciile de informații militare britanice, dar numai din interiorul spațiului aerian rusesc.

Conform actualizării britanice, Rusia trimite avioanele în aer și le pune să tragă rachete cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din Ucraina. Dar nu va risca să le trimită peste graniță, unde apărarea aeriană ucraineană le-ar putea doborî.

Aliații NATO, interesați să studieze temutul Suhoi Su-57

Justin Bronk a vorbit despre motivul pentru care Rusia a luat această decizie. Bronk este expert în putere aeriană și tehnologie în cadrul think tank-ului Royal United Services Institute (RUSI) din Londra.

Bronk a declarat pentru Insider că Rusia este speriată de consecințele dacă un Su-57 ar fi doborât, iar aliații Ucrainei din NATO ar putea studia epava.

"Acești parteneri ar fi cu siguranță foarte interesați să afle mai multe despre unele dintre caracteristicile unice ale avionului", a spus el. În special, el a evidențiat "aranjamentul său inovator al radarului" ca fiind deosebit de interesant.

Actualizarea britanică a declarat că Rusia se abține în ceea ce privește avionul de luptă Su-57 pentru că "evită daunele de reputație, perspectivele reduse de export și compromiterea tehnologiei sensibile care ar rezulta din orice pierdere a aeronavei".

Rusia ar fi jenată de o eventuală prăbușire a unui Su-57

Bronk mai crede că o prăbușire a acestui aparat de zbor în Ucraina ar fi "extrem de jenantă" pentru Rusia "pentru că ar scoate la iveală faptul că avionul invizibil nu este cu adevărat deosebit de eficient".

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a declarat, în august, că avionul s-a comportat "strălucit" în timpul invaziei, lăudându-i caracteristicile sale.

"Avionul are un grad foarte ridicat de protecție împotriva diferitelor sisteme de apărare aeriană, are protecție împotriva rachetelor. Sunt o mulțime de lucruri acolo. Cel mai important, are arme foarte puternice", a declarat Șoigu, potrivit presei de stat.

Tactica Rusiei de a folosi avioanele de pe propriul teritoriu este un indiciu al abordării sale continue de aversiune la risc în ceea ce privește angajarea forței sale aeriene în războiul împotriva Ucrainei.

"Rușii sunt foarte precauți cu întreaga lor flotă de avioane de luptă și, în ciuda acestui fapt, continuă să înregistreze un număr constant de pierderi. Așadar, teama de pierderi până la un grad în care tehnologia este compromisă i-a determinat cu siguranță pe ruși să fie destul de precauți pe toată linia", a declarat Bronk pentru Insider.

Sursa: Business Insider
Dată publicare: 12-01-2023 18:04