Proiectul-pilot face parte dintr-o consultare lansată de autorităţile britanice pentru a decide ce măsuri să adopte în scopul protejării copiilor şi adolescenţilor în mediul online, după interzicerea în Australia a reţelelor de socializare în rândul adolescenţilor cu vârsta sub 16 ani.

Adolescenţii participanţi la proiectul-pilot, care au vârste între 13 şi 17 ani, vor fi supuşi la diverse restricţii timp de şase săptămâni pentru a evalua impactul asupra performanţelor şcolare, somnului şi vieţii de familie.

Tipuri de restricții testate

Pentru unii dintre participanţi, aplicaţiile de reţele de socializare vor fi complet dezactivate, în timp ce alţii nu vor mai avea acces în timpul nopţii, a precizat Ministerul Ştiinţelor, Inovaţiei şi Tehnologiei.

Un al treilea grup va avea la dispoziţie doar o oră pe zi pentru a folosi cele mai populare aplicaţii în rândul adolescenţilor, precum Instagram, TikTok şi Snapchat.

Rezultatele vor fi comparate cu cele ale unui al patrulea grup de copii, care vor continua să beneficieze de un acces nelimitat.

Acest proiect ne va furniza ''datele de care avem nevoie pentru a trece la etapa următoare, care se bazează pe experienţele familiilor'', a declarat secretarul de stat pentru Tehnologie, Liz Kendall.

Australia, prima țară cu interdicție pentru minori

Australia a devenit, în decembrie, prima ţară care a interzis reţelele de socializare în rândul persoanelor sub 16 ani.

Şi alte ţări preconizează măsuri similare, spre exemplu Franţa, unde Adunarea Naţională (camera inferioară a parlamentului) a adoptat, la finalul lunii ianuarie, o propunere de lege care vizează interzicerea utilizării reţelelor de socializare în rândul minorilor cu vârste sub 15 ani.

Consultarea lansată de guvernul britanic examinează opţiunea unei interdicţii ca cea australiană, dar şi a interzicerii unor funcţionalităţi care creează dependenţă cum ar fi scrolling-ul sau derularea neîntreruptă de conţinuturi.

La începutul lunii, deputaţii britanici au respins propunerile Camerei Lorzilor, camera superioară a parlamentului britanic, care vizau interzicerea reţelelor de socializare în rândul tinerilor sub 16 ani pentru a aştepta rezultatele acestei consultări care urmează să se încheie pe 26 mai.

Personalităţi britanice cum ar fi actorul Hugh Grant au îndemnat guvernul să implementeze interzicerea reţelelor, argumentând că părinţii nu pot, pe cont propriu, să lupte contra pericolelor utilizării acestor platforme.

Unii experţi estimează însă că restricţiile ar putea fi foarte uşor ocolite şi pledează ca platformele să exercite un control mai mare asupra conţinuturilor.